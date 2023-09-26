Ermeni terörist Monte Melkonyan heykeli kaldırıldı. Karabağ’da tarihi görüntüler

Birinci Karabağ savaşında Ermeni kuvvetlerinin komutanı ve terör örgütü ASALA’nın sözde liderlerinden Monte Melkonyan'ın anıtı, Ermeni işgalinden kurtarılan Hocavend'de söküldü.

Ermeni terörist Monte Melkonyan heykeli kaldırıldı. Karabağ’da tarihi görüntüler

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Dağlık Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı. Ateşkesin ardından Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere Yevlah ve Hocalı'da iki görüşme gerçekleştirdi.

MELKONYAN HEYKELİ KALDIRILDI

Ayrılıkçı Ermenilerin silahlarını teslim etmesiyle Ağdere'nin kontrolü tamamen Azerbaycan'a geçti, yerel medya Ağdere'de dalgalanan Azerbaycan bayrağının görüntülerini yayınladı. Azerbaycan ayrıca, Hocavend'deki terörist Monte Melkonyan heykelini kaldırdı. Ermenistan medyası, terörist Melkonyan'ı bir 'halk kahramanı' olarak sundu ve heykelin kaldırılmasını eleştirdi.

heykel.jpgKOMUTAN OLARAK GÖREV ALDI

1980'li yıllarda Türk diplomatları şehit eden ASALA terör örgütünün elebaşlarından biri olan Monte Melkonyan, ABD California doğumlu. Terörist Melkonyan, Ermeni silahlı güçlerinin Azerbaycan toprağı Karabağ'ı işgal ettiği savaşta ise komutan olarak görev aldı.

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1 MİLYON YERLİ AZERBAYCAN TÜRKÜ'NE YAŞAMA ŞANSI VERMEMİŞTİ

Ermenistan'ın Karabağ'ı işgali sırasında 1993 yılında Kelbecer'de kaydedilen bu videoda Kaliforniya doğumlu Ermeni terörist Monte Melkonyan ve suç ortakları Azerbaycan topraklarında yaşayan 1 milyon yerli Azerbaycan Türkü'ne kendi topraklarında yaşama şansı vermemişti. Bu masum sivillerin tek çareleri kaçmak oldu, aksi takdirde Kelbecer'de kalan 1000 sivil gibi onlar da katledileceklerdi.

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