Ermenistan: Bakü isterse barış anlaşması 15 günde imzalanır

Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan dün "Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri eğer siyasi bir irade gösterirlerse, bu ülkeyle barış anlaşması 15 günde imzalanır" diye konuştu.

Arka Haber Ajansının bildirdiğine göre, Simonyan bu konuda ayrıca "İki taraf çoğu konuda hemen hemen uzlaştılar" dedi.

Ermenistan Meclis Başkanı Simonyan açıklamasının devamında "Tekrar ediyorum, Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri eğer siyasi bir irade gösterirlerse, bu ülkeyle barış anlaşması imzalamamız 15 günlük bir zaman alır" ifadesini kullandı.