Ermenistan’dan Türkiye’ye ‘hazırız’ mesajı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada,Türkiye-Ermenistan sınırındaki Margara Sınır Kapısı’nda çalışmaların tamamlandığı, kapının geçişlere hazır olduğu duyuruldu.

“ERMENİSTAN TÜRKİYE’DEN OLUMLU SİNYAL BEKLİYOR”

Yapılan Açıklamada, “Margara Sınır Kapısı faaliyete hazır ve Ermeni tarafı Türkiye'den sınırın diplomatik pasaportlu kişiler de dahil olmak üzere üçüncü ülke vatandaşlarına açılması konusunda olumlu sinyaller bekliyor" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vaan Kostanyan geçtiğimiz günlerde, Türkiye sınırını açabileceklerini dile getirirken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, özel temsilciler ile gerçekleşen Türkiye - Ermenistan ilişkileri normalleşme görüşmelerinde üzerinde varılan anlaşmaların uygulanmasını umduğunu söylemişti.