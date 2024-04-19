Ermenistan işgalindeki 4 köy Azerbaycan’a geri veriliyor

Kaynak: İHA
Ermenistan işgalindeki 4 köy Azerbaycan’a geri veriliyor
Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerçekleştirilen sınır belirleme komisyonunun 8. toplantısında önemli bir adım atıldı.

Taraflar, Ermenistan işgali altında bulunan 4 köyün Azerbaycan'a geri verilmesi ve sınır belirleme çalışmalarının devam etmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Bugün Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerçekleşen toplantıya Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan başkanlık etti. Görüşme sırasında, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırların tespiti üzerine detaylı görüşmeler yapıldı ve belirlenen yasal sınırların korunmasına karar verildi. Buna göre, Ermenistan'da bulunan Bağanis, Voskepar, Kirants, Berkaber yerleşkeleri Azerbaycan'a geri verilecek, Azerbaycan'a ait olan Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara ve Heyrimli Gızılhacılı köyleri ise iade edilecek.

Anlaşma, 1991 Alma-Ata Deklarasyonu'na dayandırılacak ve sınırların belirlenmesi için koordinatların yerel jeodezi ölçümlerine dayanması gerektiği belirtilecek. Taraflar arasında protokolün 15 Mayıs 2024'e kadar belgelenmesi ve onaylanması gerekecek. Anlaşmada, sınırlandırma sürecinin tamamlanması için ortak bir komisyonun 1 Temmuz 2024'e kadar anlaşma tasarısını tamamlaması gerektiği vurgulanacak.

Ayrıca, tarafların sınırlandırma sürecini 1991 Alma-Ata Deklarasyonu'na dayandıracakları ve gelecekte barış ilişkileri kurulmasına yönelik anlaşmada değişiklik yapılması durumunda ilgili prensiplerin uygulanacağı ifadeleri yer alacak.

Görüşmenin sonunda taraflar arasında bir protokol imzalandı ve ileriki görüşmeler için tarih ve yer belirlendi.

Son Haberler
Baba-kızın müzik dinletisi izleyenleri büyüledi Video
Baba-kızın müzik dinletisi izleyenleri büyüledi
New York'ta bu pozu verdi Cem Yılmaz İstanbul'da ınının dedi. Serenay Sarıkaya yürekleri kızılkaya yaptı Magazin
New York'ta bu pozu verdi Cem Yılmaz İstanbul'da ınının dedi. Serenay Sarıkaya yürekleri kızılkaya yaptı
Ankara'da otomobilin otobüs durağına çarpması kamerada Yerel Haberler
Ankara'da otomobilin otobüs durağına çarpması kamerada
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık. Maçı bıraktı gitti Spor
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık. Maçı bıraktı gitti
Jandarma üniforması giyip GBT kontrolü yapan öğretmen yakalandı Video
Jandarma üniforması giyip GBT kontrolü yapan öğretmen yakalandı
Numan Kurtulmuş ailesini de alıp devletin uçağıyla Mardin'e gitti. "Tasarrufu halk yapsın siz de sefasını sürün sayın başkan. Afiyet olsun" Gündem
Numan Kurtulmuş ailesini de alıp devletin uçağıyla Mardin'e gitti. "Tasarrufu halk yapsın siz de sefasını sürün sayın başkan. Afiyet olsun"
Elazığ'da okul müdürü 9 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı Yerel Haberler
Elazığ'da okul müdürü 9 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı