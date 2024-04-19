Ermenistan işgalindeki 4 köy Azerbaycan’a geri veriliyor

Taraflar, Ermenistan işgali altında bulunan 4 köyün Azerbaycan'a geri verilmesi ve sınır belirleme çalışmalarının devam etmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Bugün Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerçekleşen toplantıya Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan başkanlık etti. Görüşme sırasında, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırların tespiti üzerine detaylı görüşmeler yapıldı ve belirlenen yasal sınırların korunmasına karar verildi. Buna göre, Ermenistan'da bulunan Bağanis, Voskepar, Kirants, Berkaber yerleşkeleri Azerbaycan'a geri verilecek, Azerbaycan'a ait olan Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara ve Heyrimli Gızılhacılı köyleri ise iade edilecek.

Anlaşma, 1991 Alma-Ata Deklarasyonu'na dayandırılacak ve sınırların belirlenmesi için koordinatların yerel jeodezi ölçümlerine dayanması gerektiği belirtilecek. Taraflar arasında protokolün 15 Mayıs 2024'e kadar belgelenmesi ve onaylanması gerekecek. Anlaşmada, sınırlandırma sürecinin tamamlanması için ortak bir komisyonun 1 Temmuz 2024'e kadar anlaşma tasarısını tamamlaması gerektiği vurgulanacak.

Ayrıca, tarafların sınırlandırma sürecini 1991 Alma-Ata Deklarasyonu'na dayandıracakları ve gelecekte barış ilişkileri kurulmasına yönelik anlaşmada değişiklik yapılması durumunda ilgili prensiplerin uygulanacağı ifadeleri yer alacak.

Görüşmenin sonunda taraflar arasında bir protokol imzalandı ve ileriki görüşmeler için tarih ve yer belirlendi.