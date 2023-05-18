Ermenistan'dan Azerbaycan'a İHA saldırısı

Ermenistan ordusu, Azerbaycan sınırındaki provokasyonlarını sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 07.15 sıralarında Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Kelbecer ilinin Yellice yerleşimi birimi istikametinde bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği bildirildi.

Yapılan inceleme sırasında Ermeniler tarafından insansız hava araçlarından atılan el yapımı mermilerin kalıntılarına rastlandığı aktarıldı.

Saldırı sonucu Azerbaycan birliklerinde herhangi bir kaybın olmadığı belirtilirken, gerekli önlemlerin alındığı ve bölgedeki gerilimden Ermenistan'ın sorumlu olduğu ifade edildi.