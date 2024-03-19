Ermenistan’dan savaş uyarısı

Kaynak: Halk TV
Ermenistan’dan savaş uyarısı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sınır köyleri hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sınır köyleriyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Paşinyan, sınır köylerini vermeyi reddetmeleri durumunda, Azerbaycan’ın hafta sonu savaş başlatacağını ileri sürdü.

Azerbaycan, bu ayın başında Ermenistan kontrolündeki dört köyün geri verilmesini istemişti.

Azerbaycan-Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, "Ermenistan'ın işgali altında bulunan ve eksklav olmayan 4 köy (Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı) tartışmasız Azerbaycan'a aittir ve derhal geri verilmelidir. Ermenistan'ın işgali altında bulunan 4 eksklav köyün (Yukarı Eskipara, Sofulu, Berhudarlı ve Kerki) geri verilmesi konusu sınırları belirleme süreci kapsamında çözülecektir" ifadelerine yer verildi.

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