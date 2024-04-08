Ermeniler ‘Süt Kardeşler’ filminin müziğini mi çaldılar? Büyük tartışmanın fitili ateşlendi

Bazı kullanıcılar, şarkının Yeşilçam'ın efsanevi filmi "Süt Kardeşler"in film müziğine benzer olduğunu iddia ederek ikiye ayrıldılar.

Malmö, İsveç'te düzenlenecek olan yarışmaya kısa bir süre kala, bu iddia sosyal medyada geniş yankı buldu.

Ermenistan'ın 2024 Eurovision temsilcisi "Ladaniva" grubu, "Jako" adlı parçayla yarışmaya katılacak.

Jaklin Baghdasaryan ve Lui Thomas tarafından seslendirilen "Jako" şarkısının, Yeşilçam'ın kült filmi "Süt Kardeşler"in müziğiyle büyük benzerlikler taşıdığı öne sürüldü.

Adile Naşit, Kemal Sunal ve Şener Şen gibi ünlü sanatçıların rol aldığı "Süt Kardeşler" filminin müziği ile

"Jako" şarkısının benzerliği, sosyal medyada çeşitli tartışmalara sebep oldu.

Bazıları şarkının müziğinin birebir alınıp üzerine söz yazıldığını savunurken, bazıları ise sadece makamların benzer olduğunu ve şarkıların tamamen aynı olmadığını belirtti.