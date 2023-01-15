Erol Bulut'tan olay sözler

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maçtan sonra konuştu.
Bulut, kulüpte yönetim olmadığı için bundan sonra ne olacağını kendisinin de bilmediğini söyledi.
Erol Bulut'un sözleri şöyle:
- Son dakika golleriyle 11 puan oldu kaybettiğimiz.
- 70. dakikaya kadar iyi mücadele ettik. Ama maalesef bireysel hatalarla kaybettik. Pozisyonları değerlendiremedik.
- 70. dakikadaki kırmızı kartla oyun bizim için bitmiş oldu.
- Kesinlikle bugün oynadığımız futbol iyiydi. Haketmediğimiz mağlubiyet.
- Puanlarla çıkmamız gereken maçtan puansız çıkıyoruz.
- Elimizde kadro derinliğimiz de yeterli değil. Sıkıntılar yaşıyoruz.
- Transferde ben de bilmiyorum ne olacağını. Şu anda başkan yok, yönetim yok. Muhatap yok. Bir şey yapamıyoruz. Kendi kendimize mücadele ediyoruz.
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