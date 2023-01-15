Arda oyuna girdi: Fenerbahçe'nin yüzü güldü

Geçen hafta Galatasaray’a karşı 3-0’lık derbi yenilgisi tadan Fenerbahçe, Süper Lig’in 19. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıktı.

Ocak 2020’den bu yana Gaziantep deplasmanında galip gelemeyen sarı lacivertli ekip, karşılaşmayı 2-1 kazanarak iki sezonluk aranın ardından Gaziantep’te kazandı. Fenerbahçe, puanını 38’e yükselterek zirve takibini de sürdürdü.

Mücadelede duble yapan Süper Lig’in gol kralı, bu sezon Süper Lig’deki 15. maçında 15. kez fileleri havalandırdı. Gaziantep’in tek golü ise Stelios Kitsiou’dan geldi.

SAMET’TEN AÇILIŞ

Gaziantep’te mücadeleye 4-2-3-1 formasyonuyla başlayan Fenerbahçe’de Adana Demirspor’dan transfer edilen stoper Samet Akaydın, çubuklu formayla ilk maçına çıktı. İlk dakikalarda oyunu kontrol altına almakta zorlanan sarı lacivertli ekip, ofsayt planını da Antep deplasmanına da taşıdı.

SAVUNMADAN BÜYÜK HATA, KRAL YİNE SAHNEDE

Rakibe orta alanda agresif bir pres uygulayan Erol Bulut’un öğrencileri, savunmada ise açık verirken 8. dakikada Enner Valencia’ya atılan uzun topa engel olunamadı. Ekvadorlu golcünün hareketlendiği topta Ertuğrul’un topu kontrol ederken yaptığı hata, pahalıya mâl oldu. Kaleci Günay’ın da açılmasıyla Süper Lig’in gol kralı Valencia’ya sadece boş kaleye doğru topa dokunmak kaldı ve skor 1-0’a geldi.

FENERBAHÇE ATAKLARI

Golden sonra ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 16. dakikada Emre Mor’un kaçırdığı gol şansıyla ataklarını sürdürdü. Kale önünde Batshuayi ile rakibi yoklayan Jorge Jesus’un takımı, uzun toplarla rakibi bir kez daha bozmak istedi. Gaziantep, golden sonraki 10 dakikalık bölümü sert fauller yaparak agresif bir şekilde geçirdi. Seken topu tamamlayan Valencia, 21. dakikada etkili bir şut çıkardı fakat bu sefer gole ulaşamadı.

SAGAL’IN ŞUTLARINDA ALTAY DEVLEŞTİ

Maçın 23. dakikasında duran toptan gelen ortaya kafa vuran Sagal’ın şutunda devleşen Altay, refleksiyle haftanın en iyi hareketlerinden birine imza attı. Gaziantep, şok anlarını anlatıp 25. dakikadan itibaren bir an olsun daha fazla ayağa pas yapmaya başladı. Fenerbahçe savunması, bu kriz anlarını sallantıda geçirirken Altay, adeta sigorta oldu. Şilili kanat, 28. dakikada sert bir şut daha çıkardı fakat topu köşeden çelen Altay’ı yine geçemedi.

MARKOVIC, ESKİ TAKIMINA KARŞI GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Maçın 1/3’lik bölümünü 1-0 önde götüren Fenerbahçe, Alioski’nin görev aldığı sol kanattan daha etkili ataklar gerçekleştirirken Gaziantep duran toplarla Fenerbahçe savunmasını sallamayı sürdürdü. Özellikle Maxim’in etkili ortaları Altay’ın kalesinin önünde tehlikeler oluşturdu. Maçın 40. dakikasında yine Maxim’in ortasında Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Lazar Markovic’in kafası direği santimlerle sıyırdı.

VALENCIA KORKUTTU

Maçın 43. dakikasında bir sakatlık yaşayan Enner Valencia, kenara geldi ve oyuncunun tedavisi yapıldı. Jorge Jesus ile de konuşan yıldız isim, ciddi bir durumun olmadığının anlaşılmasından sonra oyuna kaldığı yerden devam etti.

FERDİ’DEN ÇOK KRİTİK MÜDAHALE

Maçın 44. dakikasında Markovic’in iğne deliğinden geçirdiği ortaya müdahale yapan Ferdi Kadıoğlu, topun rakibe ulaşmasını engelledi ve kale dibinde topu kornere attı. Seyircilerin nefesini tutarak takip ettiği bu an, ilk yarının en kritik savunma hamlelerinden birisi oldu.

BATSHUAYI OFSAYTA TAKILDI

Dakikalar 46’yı gösterdiğinde tempo artarken Emre Mor’un al da at dediği pas, ofsayte takıldı. Uzatma dakikalarında git/gel oyununa dönen maçta Batshuayi bu pozisyonda ofsayte takıldı.

İNANILMAZ GOLLER KAÇTI

İlk yarısı 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle tamamlanan müsabakanın ikinci yarısı da ilk yarıda olduğu gibi sert faullerle başladı. İkinci devrenin İlk 5 dakikası orta saha mücadelesiyle geçilirken bu bölümde ilk tehlikeli atak Lazar Markovic’ten geldi. Sol çaprazdan sağ ayakla bir şut çıkaran Sırp futbolcu, gole çok yaklaştı.

Maçın 52. dakikasında Emre Mor ile 2’ye 1 kontra atağa çıkan Enner Valencia, adeta boş kaleye doğru golü kaçırdı. Savunmaya hızlı dönen Gaziantep savunmasında, üç oyuncu topa karşı duvar oldu ve son olarak kaleci Günay topa sahip oldu.

DURAN TOPLAR SONUÇ GETİRDİ

Hava toplarından Fenerbahçe’yi yoklamayı sürdüren Gaziantep, sol köşeden kullanılan duran topta Kitsiou ile beraberliği yakaladı. Önüne düşen ikinci topu yumuşatan Kitsiou, ayağına oturan topta düzgün bir şutla skoru 55. dakikada 1-1’e getirdi.

Golden sonra Kitsiou orta sahada esip gürlerken ev sahibinin olgun atakları ön plana çıktı. Çözüm üretmeye çalışan Jesus, Batshuayi’nin 67. dakikada kaçan mutlak gol şansından sonra çareyi değişikliklerde buldu.

KING, GİRER GİRMEZ ATIYORDU

Fenerbahçe’de Emre Mor, Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi çıkarken Joshua King, Lincoln ve Diego Rossi’nin oyuna dahil oldu. 65’ten sonra girer girmez pozisyon bulan King’in kafasını Günay olağanüstü bir şekilde çizgide uzayarak kontrol altına aldı.

SAGAL’DAN TAKIMINI ZORA SOKAN İTİRAZ

Maçın 70. dakikasında Willian Arao’ya faul yapıp, tepki göstererek topa vuran Sagal, hakem Mustafa Kürşad Filiz’in ikinci sarı kartıyla oyundan atıldı. Yeniden sağlı sollu gelmeye başlayan Fenerbahçe, köşe vuruşlarını da etkiliyi kullanmaya başladı.

Rakibin 10 kişi kalmasından sonra oyunu rakip yarı sahaya yığıp gol arayan deplasman ekibi, kalabalık savunma çizgisi karşısında ceza sahasına girmekte zorluk yaşadı. Jorge Jesus, Ezgjan Alioski yerine oyuna giren Serdar Dursun ile 4. hamlesini de yapmış oldu.

ARDA GÜLER HAFTALAR SONRA SAHADA

Crespo’nun 82. dakikasındaki şutunun ardından son değişiklik hakkını da Türk futbolunun yeni yıldızı olması beklenilen Arda Güler ile kullanan Jesus, genç oyuncuya 12 Kasım’dan sonra ilk kez süre verdi.

Altıpas içinde Serdar Dursun ve Enner Valencia ile pozisyonları birer birer harcayan sarı lacivertliler, 90. dakikaya 1-1’lik eşitlikle girdi.

GOL KRALINDAN DUBLE

+10 uzatma verilen maçta kaçırdığı gollerin ardından bir kez daha sahneye çıkan Enner Valencia, Rossi’nin pasında sağ ayağıyla bir plase çıkardı ve skoru 2-1’e getirdi. 90+1’de gelen gol, Jesus’un takımını rahatlattı. Uzatma dakikalarında kontrolünü kaybetmeyen ve topu tutmayı başaran Fenerbahçe, derbi sonrasında zor bir deplasmandan 3 puan çıkarıp lider Galatasaray’dan uzaklaşmadı.