Jesus'un Arda açıklaması hayrete düşürdü: Taraftar tepkili

Galibiyetin önemine vurgu yapan Jesus, "Kazanmak bizim için önemliydi. İyi bir takıma karşı oynadık. Harika oyunculara sahipler. Biri de Markovic. 19 yaşında Benfica'ya transfer etmiştim. 1 yıl sonra 40 milyon euro'ya Liverpool'a gitti. Uluslararası çok iyi oyuncuları var. Burada kazanmak kolay değil. Ancak adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Galibiyet önemli." dedi.

1 KİŞİ FAZLAYIZ DİYE ARDA İYİ OYNADI

Jorge Jesus maçın son bölümünde oyuna giren Arda için, "Arda Güler oyuna girdikten soran 1 kişi fazla oynamamız etkisiyle iyi oynadı. Onun pas kalitesinden faydalanmak istedik. Normalde oynamadığı bir pozisyonda oynattım. Takımın iyi olmasına yardım etti. Benim için oyuna girenler arasında en iyisi Rossi'ydi." ifadelerini kullandı.

TAraftarlar sosyal medyadan Jesus'a tepki gösterdi.