Erol Bulut Trabzonspor'dan ayrılan Siopis'i transfer etti

Editör: Barış Atakan

Ailevi nedenlerden dolayı Trabzonspor’dan ayrılan Manolis Siopis, Cardiff City’ye transfer oldu.



Championship ekibinden yapılan açıkalamada Yunan orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.



Daha Alanyaspor’da beraber çalıştığı Erol Bulut ile Cardiff City’de yeniden buluşan 29 yaşındaki futbolcu, şunları transferin ardından şunları söyledi.

“Erol Bulut'u çok iyi tanıyorum. Birlikte çalıştık ve o her seferinde kazanmak istiyor. Ben de tüm kariyerim boyunca böyle çalıştım. Goutas’ı da çok iyi tanıyorum, o benim iyi arkadaşım. Konuştuk, ama çok fazla değil. O çok iyi bir oyuncu ve umarım takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluruz. Stadyumu gördüm ve taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Sahada neler yapabileceğimi görecekler."