Erol Bulut Trabzonspor'dan ayrılan Siopis'i transfer etti

Trabzonspor ile yollarını ayıran Siopis Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City'e transfer oldu.

Erol Bulut Trabzonspor'dan ayrılan Siopis'i transfer etti

Editör: Barış Atakan

Ailevi nedenlerden dolayı Trabzonspor’dan ayrılan Manolis Siopis, Cardiff City’ye transfer oldu.

Championship ekibinden yapılan açıkalamada Yunan orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Daha Alanyaspor’da beraber çalıştığı Erol Bulut ile Cardiff City’de yeniden buluşan 29 yaşındaki futbolcu, şunları transferin ardından şunları söyledi.

“Erol Bulut'u çok iyi tanıyorum. Birlikte çalıştık ve o her seferinde kazanmak istiyor. Ben de tüm kariyerim boyunca böyle çalıştım. Goutas’ı da çok iyi tanıyorum, o benim iyi arkadaşım. Konuştuk, ama çok fazla değil. O çok iyi bir oyuncu ve umarım takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluruz. Stadyumu gördüm ve taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Sahada neler yapabileceğimi görecekler."

Öne Çıkanlar
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
Son Haberler
Huriye ne demek? Huriye isminin anlamı nedir? Keşfet
Huriye ne demek? Huriye isminin anlamı nedir?
İran kuraklığın pençesindeki Irak'a akan nehrin suyunu kesti Dünya
İran kuraklığın pençesindeki Irak'a akan nehrin suyunu kesti
Kendi Düşen Ağlamaz 10 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Kendi Düşen Ağlamaz 10 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman?
Marmara denizi için fırtına uyarısı Güncel
Marmara denizi için fırtına uyarısı
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Lugano'yu görenler tanıyamadı Spor
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Lugano'yu görenler tanıyamadı
Veda Mektubu final fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu final ne zaman? Keşfet
Veda Mektubu final fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu final ne zaman?
12 katlı iki bina 160 kilo patlayıcıyla 5 saniyede yerle bir edildi Güncel
12 katlı iki bina 160 kilo patlayıcıyla 5 saniyede yerle bir edildi