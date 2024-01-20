Erol Bulut'un Cardiff'i kan kaybediyor

İngiltere Championship ekibi Cardiff City; 28. hafta mücadelesinde Plymouth Argyle ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City sahadan 3-1'lik skorla yenik ayrıldı, üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Cardiff City geçen hafta da konuk ettiği Leeds United'a 3-0'lık skorla boyun eğmişti.

Erol Bulut'un takımı 10. dakikada Perry Ng'nin golüyle öne geçti. Ancak 31 ve 52'de Ryan Hardie ve 81'de Morgan Whittaker'ın sayılarına engel olamadı.

Plymouth puanını 33'e yükseltti. Cardiff City 37 puanda kaldı.