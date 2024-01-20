Hikmet Karaman ilk maçında Ankaragücü'nü geçemedi. Gözler Beşiktaş maçına çevrildi

5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan, aldıkları üst üste kötü sonuçlar sonrası yeniden üst sıralara çıkmak isteyen Adana Demirspor, yeni bir hava yakalamanın peşindeydi.

Taraftarı da takıma inandı ve stadı mümkün olduğunca doldurmaya çalıştı.

Emre Belözoğlu'nun öğrencileri ise Kasımpaşa galibiyeti sonrası formunu yükseltmek için sahaya çıktı.

Oyunun başlaması ile birlikte oyun avantajını eline almak isteyen Adana Demir, maça ön alan baskısı ile başladı.

Ankaragücü'nün oyuna ortak olmasıyla birlikte maç dengelenmiş oldu.

GOL İPTAL KARARI?

Adana Demirspor'un Emre Akbaba ile bulduğu gol öncesi Akintola'nın elle oynama kararı verdi hakem.

Gördüğümüz açıya göre konuşacak olursak Akintola elini daha ne yapsın? En ufak müdahalede pozisyon iptal edildi.

Bence gol kararı çıkmalıydı. Ancak gol iptal edildi.

Ankaragücü tüm hatlarıyla geri çekilirken, Adana Demirspor baskısını arttırdı ancak, aranan gol bir türlü gelmedi ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

BU SEFER GEÇERLİ!

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Adana Demirspor, 51. dakikada yine Emre Akbaba ile golü buldu.

Bu sefer gol geçerli sayıldı ve skor 1-0'a geldi.

HARİKA GOLLE MAÇA DENGE GELDİ!

Ankaragücü serbest vuruştan golü buldu. Duran topta topun başına geçen Pedrinho, yaptığı sert vuruşla kaleci Magodaliev'i avlamayı başardı.

Adana Demirspor kalecisinin de biraz hatası olduğunu söylemek mümkün. Topa müdahale edemedi ve top ağlara gitti.

ADANA DEMİR'İ SAKATLIK VURDU

Savunma oyuncusu Cisse, 72. dakikada kendisini yere bıraktı. Maça devam edemeyen Cisse oyundan çıkarken, Manev oyuna girdi.

KAZANAN ÇIKMADI!

Karşılıklı atakların olduğu son bölümde başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 bitti.

Hikmet Karaman, ilk maçında beraberlikle yetindi.

Mavi şimşeklerin galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Ankaragücü ise Kasımpaşa galibiyeti sonrası sahadan 1 puanla ayrıldı.

Hikmet Karaman'ın salı günü oynanacak Beşiktaş maçında nasıl bir reaksiyon göstereceğini merak ediyorum...

Aynı saatte oynanan diğer maçta siyah-beyazlılar da Pendikspor'a 4-0 mağlup oldu.

Beşiktaş maçında ilk galibiyetini almak isteyecektir Hikmet hoca.