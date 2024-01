Erol Bulut Ada'ya veda eder gibi konuştu

Erol Bulut, maç sonrası yaptığı açıklamada kulüple olan geleceğine karar vermesi gerektiğini belirtti.

48 yaşındaki teknik adam, "Birçok şeyden hoşnut değilim. Kendim ve kulübümün geleceği için bir karar almalıyım. Bu konuda bir şeyler yapacağım" dedi.

"Kulüpteki geleceğim için kendimce bir karar vermem lazım çünkü buraya bazı şeyleri iyileştirmek için geldim" sözlerini kullanan Erol Bulut, Cardiff City'de sezon bitene kadar devam edip etmeyeceğini bilmediğini söyledi.

"HER ŞEY OLABİLİR"

Kulüpte her şeyin farklı olması gerektiğine vurgu yapan genç teknik adam, transfer konusunda yönetimden destek isteyeceğini ifade etti. Erol Bulut, "Yönetim kuruluyla değişmesi gereken her şeyi net bir şekilde konuşacağım. Bir sonraki maça kadar iki haftamız var ve bence bundan sonra her şey farklı olabilir" diye konuştu.

Son mağlubiyetlerinin ardından play-off potasından uzaklaştıklarını söyleyen Erol Bulut, "Play-off'a gelmek için çok uğraştık. Şimdiye kadar play-off'un sadece 3 puan gerisindeydik ama artık play-off'tan bahsedemeyiz. Artık başka şeylerden bahsetmeliyiz" dedi.

Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City, Championship'te 28 maç sonunda 37 puan toplayarak 14. sırada bulunuyor.