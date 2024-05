Erol Köse CNZ Burak'a demediğini bırakmadı

77. Cannes Film Festivali Türklerin akınına uğradı. Pek çok şarkıcı, oyuncu ve sosyetik ismin katıldığı festival kapsamındaki gala, parti ve etkinliklere çok sayıda Türk ünlü katıldı.

Son olarak CZN Burak olarak tanınan sosyal medya fenomeni şef Burak Özdemir’in Cannes’da bir film galasına katılması herkesi şaşkına uğrattı.

"All We Imagine as Light" filminin prömiyerine katılan CZN Burak o anları Instagram hesabından anbean yayınladı

.

O anları gören bir z​​​​​​​amanların ünlü müzik yapımcısı Erol Köse ise açtı ağzını yumdu gözünü.

Instagram hesabında CZN Burak’a demediğini bırakmadı. CNZ Burak’ın görüntülerini paylaşan sivri dilli Köse, “Rezalet. CZN Burak adlı kebapçı para verip davetiye alıp Cannes’de yürüyorsa, Cannes bitmiştir. Konya Kasaplar Odası ödül töreni daha seviyelidir” diyerek şefi yerden yere vurdu.