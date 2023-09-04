Ersan Şen medya patronu oldu. İşte kurduğu tv kanalı

Medyaradar'ın haberine göre ünlü profesör hukukçu Ersan Şen televizyon kanalı kurdu.

Şen ve kanal yöneticileri, önümüzdeki haftadan itibaren sektörde çalışan bir çok isme teklif götürmeye hazırlanıyor.

Kanal yönetimi transferlerle birlikte kanalın izlenebileceği mecraları artırmak ve tüm kesimlere ulaşabilmek için de girişimlere başlayacak.

Yeni kurulan kanalın ismi ise EKOL TV! Kanalın, kendini merkez medyada konumlandıracağı ve tarafsız bir yayın politikası benimseyeceği belirtiliyor.

Kanal için binanın tutulduğu ve çalışmaları başlanıldığı öğrenildi. Ekol Tv’nin yayın hayatına Ocak 2024’te başlayacağı öğrenildi.