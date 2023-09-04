Ersan Şen medya patronu oldu. İşte kurduğu tv kanalı

Ünlü hukuk profesörü Ersan Şen'in televizyon kanalı kurduğu ve çalışmalara başladığı ortaya çıktı. 2024 yılında kanal yayınına başlayacak.

Ersan Şen medya patronu oldu. İşte kurduğu tv kanalı

Medyaradar'ın haberine göre ünlü profesör hukukçu Ersan Şen televizyon kanalı kurdu.

Şen ve kanal yöneticileri, önümüzdeki haftadan itibaren sektörde çalışan bir çok isme teklif götürmeye hazırlanıyor.

Kanal yönetimi transferlerle birlikte kanalın izlenebileceği mecraları artırmak ve tüm kesimlere ulaşabilmek için de girişimlere başlayacak.

Yeni kurulan kanalın ismi ise EKOL TV! Kanalın, kendini merkez medyada konumlandıracağı ve tarafsız bir yayın politikası benimseyeceği belirtiliyor.

Kanal için binanın tutulduğu ve çalışmaları başlanıldığı öğrenildi. Ekol Tv’nin yayın hayatına Ocak 2024’te başlayacağı öğrenildi.

Öne Çıkanlar
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
Son Haberler
İlkin Aydın'dan TRT muhabirine bomba uyarı: Ben siyasi şeyler söylüyorum Güncel
İlkin Aydın'dan TRT muhabirine bomba uyarı: Ben siyasi şeyler söylüyorum
Filenin Sultanları'nın kazandığı para ödülü belli oldu. Bize yaşattıkları ise paha biçilemez Spor
Filenin Sultanları'nın kazandığı para ödülü belli oldu. Bize yaşattıkları ise paha biçilemez
Uyurken damdan düştü öldü Güncel
Uyurken damdan düştü öldü
Şifalı bitkinin faydaları saymakla bitmiyor. Ağız konusunu gideriyor. Cildi yeniliyor Şifalı Bitkiler
Şifalı bitkinin faydaları saymakla bitmiyor. Ağız konusunu gideriyor. Cildi yeniliyor
Maltepe'de ormanlık alanda yangın Güncel
Maltepe'de ormanlık alanda yangın
Vergi ödemelerinde yeni uygulama Güncel
Vergi ödemelerinde yeni uygulama
İtalyan devi 2 Türk şirketini satın aldı. Dünya'da 306 ofisi 5 bin 300 çalışanı var Ekonomi
İtalyan devi 2 Türk şirketini satın aldı. Dünya'da 306 ofisi 5 bin 300 çalışanı var