Karslı ‘Arı Adam’ Yücel Üzeyir binlerce arı ile savaşlara dikkat çekti

Kaynak: İHA
Karslı ‘Arı Adam’ Yücel Üzeyir binlerce arı ile savaşlara dikkat çekti

Karslı sanatçı Yücel Üzeyir, vücudunu binlerce arıyla kaplayarak savaşlara dikkat çekti. Çıplak vücuduna arılarla çizdiği ‘bal damlası üzerine ağlayan bir kız çocuğu’ resmiyle savaşların durmasını istedi.

Karslı sanatçı ve ‘Arı Adam’ olarak tanınan Yücel Üzeyir, dikkat çekici bir performansa imza atarak dünya genelindeki savaşlara dikkat çekti. Üzeyir, vücudunu binlerce arıyla kaplayarak sanatsal bir ifade biçimi geliştirdi. Sanatçı, çıplak vücuduna yerleştirdiği arılarla, ‘bal damlası üzerine ağlayan bir kız çocuğu’ temalı bir resim oluşturdu. Bu performansı sırasında, arıların vücudunu kaplamasıyla meydana gelen sanatsal eser, savaşların ve çatışmaların getirdiği acıyı simgeliyor.

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