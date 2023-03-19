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Ersun Yanal: Hakemin hareketi büyük infial yaratıyor

Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Alanyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal, maç sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 22:43
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Ersun Yanal'dan kırmızı kart açıklaması

Ersun Yanal: Hakemin hareketi büyük infial yaratıyor
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Alanyaspor teknik direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe maçı sonrasında maçı değerlendirdi. 

İşte Ersun Yanal'ın açıklamaları;

Bright Osayi-Samuel'in pozisyonundan bahseden Ersun Yanal "Tartışılan bir kart pozisyonu var. Orada rakibimizi eksik bırakabilirdik. Devre arasında hakemlere de söyledim, bu kadar gergin bir ortamda maç yönetmek korkunç bir şey. Daha sağduyulu ve daha temkinli olmalıyız. Hakemin hareketi büyük infial yaratıyor. Bu rekabet başka söylemlerle dillendirildiğinde, futbol yara alıyor. Bizim için de kötü ve talihsiz bir gün oldu. Tartışma durmayacak. Bizim açımızdan da, Fenerbahçe ve rakipleri açısında da böyle olacak. Sağduyu nasıl olacak? Cevabını bulmakta zorlanıyorum. Futbol konuşulacağına, bunlar konuşuluyor. Bu iyi değil." dedi.

Penaltı pozisyonları için konuşan Ersun Yanal "Penaltı pozisyonları var, hepimizin kafası karışmış durumda. Olay yine hakem üzerine gelecek. Hakem seminerinde de siyah-beyaz pozisyonlar konuşuldu. Daha ligde çok maç var. Ne şampiyon, ne de düşenler belli. Sağduyulu olmalıyız, futbolu yormadan devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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