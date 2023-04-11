Ertuğrul Doğan'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması

Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Doğan, Trabzonspor'un teknik direktör konusuna da değindi.

İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları;

"ATEŞTEN GÖMLEĞİ GİYDİK"

-Taraftarı olduğum bir kulübün başkanlığını yapmak ulvi bir görev. Benim için tarif edilmez bir mutluluk. Nisan 2018'de göreve geldikten sonra 5 yılda 4 kupa aldık. Yıllar sonra gelen şampiyonluk, daha doğrusu yıllar sonra gelen şampiyonluk sevinci. İnanılmaz mutluluklar yaşadık. Bence dünyadaki en özel şampiyonluk kutlaması oldu. Üzerimdeki sorumluluk ciddi bir sorumluluk. Yönetim olarak bu süreci yönetmek adına planlamalar yaptık. Ekonomik olarak, altyapı olarak, hoca olarak... Hepsini ayrı ayrı konuştuk. Göreve gelmeden de Trabzonspor'un gerçeklerini, artısı ve eksisini biliyordum. Ateşten gömleği giyen yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Camianın büyüklerine de ayrıca teşekkür ederim. Şampiyonluk sonrası süreci doğru yönetemedik. Benim de hatalarım oldu. Bizden sonraki yönetimlere bizim aldığımız gibi değil, daha problemsiz bir takım vermek istiyoruz.



"61 NUMARANIN SAHİBİ VAR"

-Trabzonspor'un en önemli gerçeği altyapısı. Türkiye'nin neresine gidersen git 61 numaranın sahibi var. Hatta takımlarda o numaranın bir de sırası var. Benin ailemde 3 tane milli futbolcu var. Bu yörenin toprakları futbolcu yetiştiriyor. Şu anda bir firma ile çalışıyoruz. 1 yıl oldu yaklaşık. Futbol federasyonu da aynı firma ile çalışmaya başladı. Altyapımızda kaynak olduğu net. Ancak doğru oyuncuların doğru eğitimi alarak çıkmasını sağlamımız gerek. Bunları sağlamadan a takıma verince oyuncunun kaybolmasına neden oluyoruz. Dünyanın bütün büyük kulüplerinde 10 oyuncu gitti, 10 oyuncu geldi diye bir sistem yok. Ne olması gerek, oyuncuların ne zaman gideceğinin planlama olarak belli olması gerek. Bizim Avrupa'daki takımlardan eksiğimiz yok. Onlarda bunların planlaması var.



"TARAFTARIMIZ ENDİŞELİ OLMASIN"

-Şartlar ne olursa olsun yeni sezonda yarışmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Taraftarımızın bu konuda endişesi olmasın. Biz göreve ilk geldiğimizde 18 milyon Euro ile de yarıştık, 26 milyon Euro'ya şampiyon olduk. Bugün 40 milyon Euro'lardayız. Açık söyliyeyim. Hata yaptık.



"4-5 MİLYON VERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

-Planlamanız yok mu diyorlar; Başkanımızın istifa edeceğini, Abdullah Avcı'nın görevi bırakacağını bilemezdim. Biz göreve geldikten sonra çeşitli isimlerle görüştük. Ancak bazıları kulüplerde çalıştığı için yönetimlerinden habersiz görüşmemiz mümkün değil. Onların izniyle görüştük, açık söyleyeyim. Kimisi görev yapmak istemediğini iletti. Bu durumda elini taşın altına koymayan biri ile çalışmamız söz konusu olamaz. Kimisi de ciddi paralar talep etti. Bir hocaya yıllık 4.5 - 5 milyon Euro vermemiz mümkün değil. Ancak herkesin saygı duyduğu bir teknik adamı getirmek istiyoruz. Şu anda ciddi aşamaya geldiğimiz isimler de var. Sergen Hoca şu anda takım çalıştırmak istemediğini söyledi. Bilic ile de menajeri aracılığıla görüştük. İlerleme kaydettiğimiz isimler var. İnşallah en kısa sürede bu sorunu gidereceğiz.



DOĞAN'DAN İŞBİRLİĞİ AÇIKLAMASI

-1, 2 ve 3. Lig'de işbirliği kuracağımız takımlar olacak. Bunları da Trabzon'un takımları ile yapacağız. Futbolcuları, tesisleri ve stadyumları geliştirmeye talip olacağız. Küçük saha ve stadyumları spor yapılabilir hale getireceğiz. Destek anlamında ne verebiliriz diye bir ekip oluşturuyoruz. Trabzonspor'un bunu yapacak vizyonu var. Çok önemli değerlerimiz var, bunlarla bu yolu yürüyeceğiz.



"BORÇ YÖNETİLEBİLİR DEĞİL"

-Bir sürü sponsorluk görüşmeleri yaptık. Stadyum için görüşüyoruz. Stadyum sponsorluğunu 3 ya da 5 yıllık vermek istiyoruz. Yenilikler katmak istiyoruz. Bunların hepsinin takipçisi olacağız. Yeni gelir kapıları da açmaya çalışacağız. Buradan gelen bütçeleri de borçlar için kullanacağız. Şu anki borç yönetilebilir değil. Bunu yönetilebilir hale getirmeye talibiz.



"YILDIZ OYUNCU DA ALACAĞIZ"

-Hocamız belli olmamasına rağmen şu anda görüşmeler yaptığımız isimler var. Son noktaya getirmedik ama belli noktaya getirdik. Çünkü yeni gelecek hocamızın görüşünü alacağız. Bonservisi olmayan futbolculara bakıyoruz. Yıldız oyuncu da alacağız, Trabzonspor küçülüyor diye bir şey yok. Başarı için ne gerekiyorsa o yapılacak.