﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı

Trabzonspor'daki kötü gidiş Kasımpaşa yenilgisiyle sürerken, usta spor yazarı Cemal Ersen acı gerçeği açıkladı.

Ersen, Milliyet'te çıkan yazısında çarpıcı ifadeler kullandı. "Kadro planlamasında yapılan yanlışlar, vasat oyunculara ödenen ve bütçeyi paramparça eden maaşlar, motivasyonunu kaybeden bir başkan ve teknik direktörle birleşince, ortaya sürpriz sayılmayacak bir hayal kırıklığı çıktı" diyen Ersen, şu acı gerçeği de vurguladı:

"Bakın abartmıyorum; bu ligde Trabzonspor’u yenemeyecek takım kalmadı artık. Daha iyi olduklarından mı? Elbette hayır, çünkü Karadeniz temsilcisi sıradan, öz güvensiz ve ruhsuz bir kişiliğe dönüştü. Dün akşam da bu fırsatı değerlendirmek Kasımpaşaspor’a nasip oldu.Trabzonspor’un bu sezon maalesef bir oyun planı ve karakteri yok. Reaksiyon veremiyor, bir kabullenmişlik ve bıkkınlık hali hakim. Düzelmesi mümkün mü? Vallahi bu psikolojiden kurtulması ve ayağa kalkması kolay görünmüyor."

Ersen, şöyle devam etti:

"Yenilerden söz etmiyorum bile. Başta kaptan Uğurcan olmak üzere Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Siopes, Visca, Hüseyin Türkmen, Hamsik. Soruyorum; hangisine son şampiyonun aktörleri dersiniz? Kaçı o özel yetenekleri sergileyebiliyor son dönemlerde?

Gomez, Trezeguet ve Umut Bozok, forvet diye alınmadı mı? Üçünün gollerini toplayın, bir Cornelius ediyor mu? Kanatlar derseniz, uçamayan kuş. Geçen sezonun aynı döneminde savunmasıyla ayakta kalan Trabzonspor’un yediği gol sayısının şimdilik (!) iki katına çıkması, çok mu normal acaba? Suçlular ayağa kalkacak mı?

Dahası bu kadroyu kim kurdu, kim onay verdi, karşılığı olmayan transferler hangi bütçe ile yapıldı? Bu soruların yanıtını iki kişi biliyor. Onlar da şu an ya tatilde veya izlerinin silinmesi için dua ediyorlar.

Sabır, umut, hoşgörü sözcüklerini unutsun Trabzonspor camiası. Çünkü istifaya davet edilecek yönetim ve teknik direktörü yok kulübün. Sabır taşı da çatladı, söz dinlemiyor!"