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Kendini arayan takım yine mağlup. Turgay Beşyıldız yazdı

Karadeniz'in Poyraz Reisi Turgay Beşyıldız yazdı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 22:42
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Turgay Beşyıldız yazdı. Kendini arayan takım yine mağlup

Kendini arayan takım yine mağlup. Turgay Beşyıldız yazdı
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Turgay Beşyıldız / Yeniçağ 

Her iki takımın başındaki teknik adamları; İhsan Derelioğlu ile Kemal Özdeş'in de, bu karşılaşma aynı zamanda ilk maçlarıydı.
     Bir tarafta küme potasından uzaklaşmaya çalışan ev sahibi, diğer tarafta son 6 deplasmandır galip gelemeyen ve özgüvenini yeniden kazanmaya çalışan Trabzonspor.
     Kasımpaşa'nın sahasında, bordo mavili taraftarlar takımlarını yalnız bırakmazken,  Trezeguet, Parmak, Dorukhan ve Serkan, sakatlıkları yine devam eden oyuncularıydı.
     Oyunun ilk yarısının parlak pozisyonlarından; takımları adına Gomez'in sert şutunu Günay, Eysseric'in bombeli uzaktan denemesini Uğurcan önledi.
      Bordo mavililer adına, rakip altıpas içinde son anda topu filelere gönderemeyen  Doğucan, biraz sonra kendi ceza alanı önünde rakibine bodoslama ayak koyunca, kazanılan serbest vuruşu Fransız Chouiar'ın şık bir atışla filelere göndermesi, sanırım biraz soğuk duş gibi oldu.
                                        *
       Trabzonspor'da, kanatlardan gelen toplar istediği gibi olmayınca, iyi yükselmesine rağmen Gomez bir türlü kafayı net vuramadı.
       İlk yarı istediği golü baskı kuramadığı için bir türlü bulamayan Karadeniz ekibi, soyunma odasına yenik gitti.
       Lacivert Beyazlılar'da Sadık ve Gholizadeh sakat oldukları için, Turgay da kadro dışı olduğundan maç listesinde olmayanlardı.
      Derelioğlu, ikinci 45 dakikaya Doğucan'ın yerine sahaya Visca'yı sürerek başladı.
      O Visca'nın, kısa bir süre sonra sakatlanıp yerini Hamsik'e bırakması da, İhsan Hoca'nın talihsizliği olsa gerek.
      Bu yarıya biraz daha istekli başlayan bordo mavilelerde, buna rağmen Senegalli Mamadou Fall'ın, iki tehlikeli kontra pozisyonunu açıyı iyi kapatan kaptan Uğurcan önledi.
       Karşılaşmanın üçte ikilik bölümü biterken, Eren Elmalı, rakipten gelen topu sağ ayağıyla değil de, ters açıda kalan sol ayağıyla uzaklaştırmaya kalkınca, topu kapan Mustafa Eskihellaç golü buldu.
     Yalnız, öncesinde faul yaptığı için orta hakem Burak Şeker, kenarda golü izledikten sonra iptal etti.
       Son yarım saate girildiğinde, yine kaçan karşılıklı gol pozisyonları vardı, yok değil!
                                         *
       Trabzonspor'da, 90 dakikanın gayretli isimlerinden Abdülkadir'in ikiye birlerine duvar pası olması gerekirken, Gomez'in çakılı santrafor görüntüsü vermesine sanırım en çok Abdülkadir sinirlenmiş, kahrolmuştur.
        Beraberlik golü ararken, penaltıdan Eysseric'in ayağından yediği golle bir anda abandone olan son şampiyon, maalesef bu gece de cepten yedi.
       İstanbul ekibi ise iki duran toptan üç puanı cebine koydu.
Böyle giderse eğer; bitime 9 hafta varken, bordo mavili takımın ligi ilk 4'te bitirme umudu hayal olur.
       Açıkçası; Trabzonspor'un çok kaybedecek bir şeyi yoktu. İhsan Hoca'dan ben bu akşam çok farklı bir 11 bekliyordum. Yanıldım, baktım ki o da aynı 11'i sahaya sürmüş. 
        Hatırlatmak isterimki; yedek kulübesinde oturan İspanyol Marc Bartra stoper değildir. Asıl yeri, çok daha verimli olduğu ön liberodur. Bu takımda da mutlak orada oynaması, oynatılması gerekir. 
        Denemesi bedava!

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