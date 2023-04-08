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Trabzonspor Kasımpaşa'da aradığını bulamadı

Kasımpaşa, Süper Lig'de Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 22:31
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Paşa Trabzonspor'u devirdi

Trabzonspor Kasımpaşa'da aradığını bulamadı
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanına çıktı.

Bordo-mavili ekip, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada M. Chouiar ve 76. dakikada penaltıdan V. Eysseric kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor'un galibiyet hasreti 2 maça çıktı.

Trabzonspor 44 puanda kalarak 6. sıraya gerilerken, Kasımpaşa 32 puana yükselerek 10.sıraya çıktı.

Kasımpaşa gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.

Trabzonspor, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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