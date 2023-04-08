Trabzonspor Kasımpaşa'da aradığını bulamadı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanına çıktı.
Bordo-mavili ekip, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada M. Chouiar ve 76. dakikada penaltıdan V. Eysseric kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor'un galibiyet hasreti 2 maça çıktı.
Trabzonspor 44 puanda kalarak 6. sıraya gerilerken, Kasımpaşa 32 puana yükselerek 10.sıraya çıktı.
Kasımpaşa gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.
Trabzonspor, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.
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