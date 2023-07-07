Erzincan Kemah’ta 2800 rakımda terör operasyonu

Erzincan’ın Kemah kırsalında 2800 metre rakımda terör operasyonu gerçekleştirildi. Operasyona Erzincan Valisi de katıldı.

Erzincan Kemah’ta 2800 rakımda terör operasyonu

İHA'dan alınan habere göre, terör örgütü PKK'ya yönelik Kemah ilçesi kırsalında 2 bin 800 rakımda yürütülen operasyonları Erzincan Valisi de yerinde takip etti.

Operasyona Erzurum, Erzincan ve Tunceli illerinden gelen jandarma ekipleri ve özel harekat polisleri de katıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Makas, Kemah ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonların yapıldığı bölgeye gitti.

Jandarma ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla yürütülen geniş kapsamlı operasyona ilişkin güvenlik güçleriyle görüşen Makas, ekiplere başarılar diledi. Kara yolu ulaşımının bulunmadığı 2 bin 800 rakımlı bölgede yürütülen operasyonlar hakkında bilgi alan Makas, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için aslan parçalarımız gece gündüz demeden ulaşımın bulunmadığı sarp arazilerde görev yapıyorlar. Askerimize, polisimize, korucularımıza bu operasyonda başarı ve kolaylıklar diliyorum. Rabbim tüm kahramanlarımıza güç, kuvvet versin." dedi.

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