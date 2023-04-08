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Erzincan'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Erzincan’da kar yağışı nedeniyle 5 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 17:23
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Erzincan'da 5 araç birbirine girdi: 8 yaralı

Erzincan'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Erzincan’ın Refahiye ilçesinde kar yağışı sonrasında yolda meydana gelen buzlanma nedeniyle ikisi yolcu otobüsü, jandarma otosu, kar küreme aracının da bulunduğu 5 araç zincirleme trafik kazasına karıştı, 8 kişi yaralandı.

Kaza, Refahiye - Erzincan kara yolu üzeri Cehennem Deresi mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S. U'nun kullandığı 34 CVU 377 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan- Sivas kara yolu Cehennem Deresi mevkiinde, yolun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşmasının da etkisiyle bariyerlere çarptı. Karşı yönden gelen Ü.A. idaresindeki 24 FU 244 plakalı bir başka yolcu otobüsü de önce kazaya müdahale etmek için duran 24 JAA 904 plakalı araca, ardından S.Ü'nün kullandığı otobüs ile Karayollarına ait 2 ayrı kar kürüme aracına çarptı. Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan otobüslerdeki yolcular Refahiye’deki dinlenme tesislerine götüreler buradan başka otobüslere sevk edildiler.

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