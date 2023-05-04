Erzincan'da ahır yangını

Erzincan merkeze bağlı Yalınca köyünde bir ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Erzincan'da ahır yangını

İHA'nın haberine göre, Olay, Erzincan - Çağlayan yolu üzerinde bulunan Yalınca köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ahırdan dumanlar yükselmeye başladı. Ahır sahibi ve köylülerin çabası yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine Altınbaşak İtfaiyesi ile birlikte kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
Yangında maddi hasar oluştu.

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