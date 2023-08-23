Erzincan'da feci kaza: 4 yaralı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı.

Erzincan'da feci kaza: 4 yaralı

Erzurum - Erzincan kara yolu Tercan ilçesinde bugün öğle saatlerinde, Mustafa Y., idaresindeki 24 AAY 681 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atıp yol kenarına devrildi.

Kazada sürücüyle birlikte aynı aileden toplam 4 kişi yaralandı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan ve yola savrulan yaralılara ilk müdahale polisler ve vatandaşlar tarafından geldi. Adeta can pazarının yaşandığı kazada yaralılar araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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