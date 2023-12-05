Erzincan’da firari 42 kişi ve 68 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan'da 15 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 42 kişi yakalanırken yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 68 kaçak göçmen yakalandı.

KAYNAK: İHA
Erzincan’da firari 42 kişi ve 68 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce gerçekleştirilen denetimlerde yapılan 28 bin 898 GBT sorgulamasında, aranması bulunan 42 kişi yakalanarak 8 kişi gözaltına alındı ve 306 kişiye adli-idari işlem yapıldı.

Yurda yasa dışı yollarda girdiği tespit edilen 68 kaçak göçmen ise ekiplerce yakalandı.

Diğer yapılan asayiş uygulamaları ve aramalarda ise, 367 işyeri kontrol edilerek, 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kesici alet, 11 adet mermi, 3 adet kaçak telefon, 99 gram esrar, 506 gram afyon sakızı, 4 bin paket kaçak sigara, 78 adet sentetik ecza, 3 gram metamfatemin, 2,948 gram bonzai, 2 gram kokain ve 3 adet ecstasy ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

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