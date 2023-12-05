Erzincan’da firari 42 kişi ve 68 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce gerçekleştirilen denetimlerde yapılan 28 bin 898 GBT sorgulamasında, aranması bulunan 42 kişi yakalanarak 8 kişi gözaltına alındı ve 306 kişiye adli-idari işlem yapıldı.

Yurda yasa dışı yollarda girdiği tespit edilen 68 kaçak göçmen ise ekiplerce yakalandı.

Diğer yapılan asayiş uygulamaları ve aramalarda ise, 367 işyeri kontrol edilerek, 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kesici alet, 11 adet mermi, 3 adet kaçak telefon, 99 gram esrar, 506 gram afyon sakızı, 4 bin paket kaçak sigara, 78 adet sentetik ecza, 3 gram metamfatemin, 2,948 gram bonzai, 2 gram kokain ve 3 adet ecstasy ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.