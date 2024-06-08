Erzincan'da şiddetli yağış ve yıldırım felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti

Erzincan'da etkili olan sağanak yağış ve beraberinde gelen şiddetli yıldırım felaketi, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi ile Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan kent merkezinde, vatandaşlar yağışla birlikte gökyüzünde art arda çakan şimşekleri izlerken, bazen de yıldırım olarak yere düşenleri gözlemledi.

Kısa süre aralıklarla devam eden şimşek çakmaları, çoğu zaman yıldırım olarak yere düştü. Bu anlar, seyir halindeki araçların kamerasına da yansıdı. Yağışın etkili olduğu bölgelerdeki vatandaşlar, gökyüzündeki şiddetli şimşekleri ve düşen yıldırımları korkuyla izledi.