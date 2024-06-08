Sıcak havadan bunalan köpeklere hortumla su tutup serinleten görevli takdir topladı

Kaynak: Haber Merkezi
Sıcak havadan bunalan köpeklere hortumla su tutup serinleten görevli takdir topladı

İzmir'de belediye çalışanları, sıcak havalardan bunalan köpekleri serinletti. Bir vatandaş tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan bu anlar izleyenleri gülümsetti.

İzmir'de sıcak havaların etkisi altında bunalan köpekler, belediye çalışanlarının serinletici yardımıyla rahatladı. Belediyenin duyarlı çalışanları, sokak hayvanlarının sıcaktan olumsuz etkilenmemesi için su püskürterek onları serinletti. Bu anlamlı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Videoda, belediye çalışanlarının köpeklere su püskürterek onları serinletmeye çalıştıkları görülüyor. Köpeklerin bu serinletici yardıma verdikleri sevimli tepkiler ise izleyenlerin yüzünde tatlı bir gülümseme oluşturdu. Sosyal medyada hızla yayılan video, kısa sürede birçok kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı.

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