Erzincan'da sonbahar görüntüleri görenleri mest etti

Erzincan ile Tunceli arasında sınır oluşturan ve sonbaharın sonuna doğru hazan renklerine tamamen bezenen Munzur Dağları ile Ergan ve Keşiş Dağlarında ortaya çıkan kartpostallık görüntüler mest ediyor.

KAYNAK: İHA
Erzincan'da sonbahar görüntüleri görenleri mest etti


Erzincan’ın etrafını saran dağlardaki manzara yılın her mevsiminde farklı açılara ve renklere ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin birçok yerinden fotoğraf tutkunu gezginler son günlerde rengarenk tonların hakim olduğu bölgeye adeta akın ediyor.
Barındırdığı yaban hayatı çeşitliliğiyle Türkiye’nin nadir yerlerinden olan Munzur Dağları sarı ve kırmızı ton renklerin yoğunluğuyla eşsiz bir görüntü oluşturarak bugünlerde kartpostallık portreler de sunuyor. Renk cümbüşüne dönen ve tabloyu andıran dağlardaki ağaçlar, doğaya ayrı bir renk katıyor. Rengarenk ağaçlar, yolda ilerleyen sürücülere güzel manzara izleme keyfi sunuyor.

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