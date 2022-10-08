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Erzincan’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı

Erzincan’da otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 16:27
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Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Erzincan’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 3 yaralı
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Erzincan’da meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Erzincan - Kemah kara yolu 22. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 24 AAS 299 plakalı otomobil sürücüsü yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazanın etkisiyle araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralanırken aracın altında kalan yolculardan biri hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken aracın altında kalan ceset de AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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