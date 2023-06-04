Erzincan’da trafik kazası: 4 yaralı

Erzincan’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Erzincan’da trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Erzincan- Erzurum kara yolu Akyazı Mahallesine dönüş kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Ö., idaresindeki 24 BB 507 plakalı otomobil ile Z.A., yönetimindeki 06 TG 905 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kazada toplamda 4 kişi yaralanırken araçta sıkışan 2 kişi itfaiye tarafından çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. (İHA)

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Eyy Beşiktaşlı vur kafanı duvara! Suçluyu da unutma. Gürel Yurttaş Beşiktaş'ın Kasımpaşa şovunu yazdı
Eyy Beşiktaşlı vur kafanı duvara! Suçluyu da unutma. Gürel Yurttaş Beşiktaş'ın Kasımpaşa şovunu yazdı
Zafer Arapkirli Beşiktaş'ın revani tadında galibiyetini yazdı: Haliç kenarında piknik
Zafer Arapkirli Beşiktaş'ın revani tadında galibiyetini yazdı: Haliç kenarında piknik
Kim bu Deniz Dilmen? Başakşehir'in 18'lik kalecisi Adana Demir'i devirdi
Kim bu Deniz Dilmen? Başakşehir'in 18'lik kalecisi Adana Demir'i devirdi
Sultanlar son şampiyon İtalya'ya set vermedi. 3'te 3 yaptı
Sultanlar son şampiyon İtalya'ya set vermedi. 3'te 3 yaptı
Seni özleyeceğiz Marek Hamsik!
Seni özleyeceğiz Marek Hamsik!
Son Haberler
Bolu-Abant kara yolunda sağanak! Yol çöktü, su taşkınları yaşandı Güncel
Bolu-Abant kara yolunda sağanak! Yol çöktü, su taşkınları yaşandı
Seçim sonrası Araplara pazarlanacak yer belli oldu. Arapları getirip doğa harikasını tanıttılar Güncel
Seçim sonrası Araplara pazarlanacak yer belli oldu. Arapları getirip doğa harikasını tanıttılar
Rüyada köçek görmek ne anlama geliyor? Rüyada köçek görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada köçek görmek ne anlama geliyor? Rüyada köçek görmek ne demek?
Zelenski: Savaşın başından bu yana saldırılarda 500 çocuk öldü Güncel
Zelenski: Savaşın başından bu yana saldırılarda 500 çocuk öldü
Savrulan otomobil takla atarak durdu: 4 yaralı Güncel
Savrulan otomobil takla atarak durdu: 4 yaralı
NATO Genel Sekreteri’nden Ankara’da İsveç savunması Güncel
NATO Genel Sekreteri’nden Ankara’da İsveç savunması