Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ile Ağrı’yı kar ve soğuk hava vurdu

Erzurum’da gece boyunca zaman zaman etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Şehirdeki termometreler gece boyunca -8 dereceyi gösterdi ve ekipler kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

ARDAHAN

Ardahan’da da kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösterdi. Gece boyunca hava sıcaklığı -14 dereceye kadar düştü ve yol ile kaldırımlarda buzlanma meydana geldi. Şehrin bazı bölgeleri beyaz bir örtüyle kaplandı ve yaban hayvanları karın üzerinde yiyecek aradı.

KARS

Kars’ta kar yağışı devam ediyor. Karla kaplı şehirde, belediye ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Şehirde gece en düşük hava sıcaklığı -17 derece olarak kaydedildi. Sarıkamış ilçesinde de yağış aralıklı olarak devam etti ve araçlar ile iş yerlerinin camları buz tuttu. Bazı esnaflar, camların buzunu elektrikli ısıtıcılarla çözmeye çalıştı. Dondurucu soğuklar nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını çalıştıramadı.

Esnaf Taha Karakurt, “Gece hava sıcaklığı çok düştü, camların buzunu çözmeye çalışıyoruz.” dedi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

AĞRI



Ağrı’da son iki gündür aralıklı olarak etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Karla kaplı şehirde, soğuk hava nedeniyle evlerin ve iş yerlerinin camları buz tuttu. Şehir merkezinde gece sıcaklık -11 dereceye kadar düştü. Karayolları 123. Şube Şefliği, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, sorumluluk alanlarındaki yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır il merkezi de yağış sonrası karla kaplandı. Yağışla birlikte şehir beyaza büründü ve vatandaşlar, yiyecek bulamayan kuşlara yem verdi. Soğuk hava da etkili oldu ve yol ile kaldırımlarda buzlanma meydana geldi. Gece en düşük hava sıcaklığı -3 derece olarak kaydedildi.