Meteoroloji’den İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile 3 il için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Düzce ve çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji’den İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile 3 il için uyardı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanağın pazartesi sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Gök gürültülü sağanağın İç Anadolu'nun kuzeyi ile doğusunda bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Eskişehir'in doğu, Konya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Sağanaktan dolayı yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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