﻿Erzurum Aziziye SYDV geçici 2 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Erzurum Aziziye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve Büro Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 28 Kasım 2022 olarak açıklandı.
SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ KADROSU ARANAN NİTELİKLER
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf ya da askerlikle ilişiği bulunmamak
Adli sicil kaydı bulunmamak
Görevini yapmasına engel olabilecek vücut engeli veya akıl hastalığı bulunmamak
En az B sınıf ehliyete sahip olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
Diploma
Adli sicil belgesi
Kimlik fotokopisi
Ehliyet fotokopisi
İkametgah belgesi
İş başvuru dilekçesi
Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)
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