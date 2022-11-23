﻿Erzurum Aziziye SYDV geçici 2 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Erzurum Aziziye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve Büro Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 28 Kasım 2022 olarak açıklandı.

SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ KADROSU ARANAN NİTELİKLER

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf ya da askerlikle ilişiği bulunmamak

Adli sicil kaydı bulunmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek vücut engeli veya akıl hastalığı bulunmamak

En az B sınıf ehliyete sahip olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

Diploma

Adli sicil belgesi

Kimlik fotokopisi

Ehliyet fotokopisi

İkametgah belgesi

İş başvuru dilekçesi

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)