Erzurum Devlet Tiyatrosu 'Ana-dolu' ile ayakta alkışlandı

Erzurum Devlet Tiyatrosu sahnesinde ilk olarak sergilenmeye başlayan ANA-DOLU, ardından Ankara’da sergilendikten sonra, şimdi de Trabzon’da sahnelendi.

En son, bu hafta içerisinde Trabzon Devler Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi’nde tam 4 kez sergilenen oyun, salonu ful dolduran tiyatro severler tarafından ayakta alkışlandı.

Milli mücadelenin cesur ve kayıp kadınlarını anlatan oyunda; cephedeki ve cephe gerisindeki kadınlarımızın zafere giden yolda gösterdikleri mücadele ve çabayı, çarpıcı bir şekilde ve de müzikal bir ortamda sergileyerek, göz zevki pozitif sahne dekoruyla da dikkat çekti.

Oyunun başarılı yönetmeni, aynı zamanda Erzurum Devlet Tiyatrosu’nun da müdürü olan Sezai Yılmaz…

Yönetmen yardımcılığını Yavuz Topcuoğlu’nun, Koreografisini Volkan Ersoy’un hazırladığı, İlknur Bektaş’ın yazdığı, Selçuk Yılmaz’ın o güzel müziğini uyarladığı oyunun Dramaturg kısmında ise Orhan Kola yer almış.

Tek perde olup, 1 saat 25 dakika süren ANA-DOLU’nun perde arkasında; oyuncu kadrosu kadar bir çok emeği geçen isim var. dekor’u Bekir Beğen, ışık gösterimi Eser Dursun, kostüm tasarımı ise Berna Yavuz’a ait. Asistanlıklarını ise Fırat Üste, Erdoğan Göğebakan ve Yıldız Gözde Muratoğlu yaptı.

Performansı yüksek oyunun; sahne amirliğini Bilal Hüseyinoğlu yaparken, kondüvit Selçuk Yılmaz, ışık kumanda Enes Özgeriş, suflöz Özge Babaoğlu, dekor sorumlusu Muammer Erdem, aksesuar sorumlusu Kürşat Dalkılıç, perukacı Kamil Ahucan Özbek, erkek terzi Mustafa Portakal, kadın terziliğini ise Hülya Dursun üstlendi.

Alkışlar alan oyunun cast kadrosu da şu isimlerden oluştu: Anlatıcı / Kaynana: Eda Berli Geylek, Mehtap / Safiye Hüseyin / Şerife Bacı: Özlem Uslu, Suna / Makbule Efe / Asker Saime: Belgin Alptekin, Zühre / Kara Fatma: Kübra Özdemir, Halide Edip / Kılavuz Hatice: Hilal Yüksel, Mine / Yirik Fatma / Kaynana: Asıl Atmaca, Gül / Ayşe Hemşire: Gülendam Yılmaz, Arzu/ Efe Ayşe: Simge Uzun, Nene Hatun: Mekselina Düğdü, Gazeteci / Haberci: Tude Alaca, Churchill / İşgalci Komutan: Onur Emre Teber, 1. Türk Subayı / Dr. Besim Ömer Paşa: Samet Talayman, 2. Türk Subayı / Halil Efe: Ergenekon Cemil Başdoğan, 3.Türk Subayı: Burak Halit Günuğur, 1. Asker/ Emir Eri / Yaralı Doktor: M.Yusuf Öztürk, 2. Asker /Doktor: Beray Alkan ve 3. Asker / İttifak Subayı: M.Enes Vatansever.

Bu arada; ülkemizde son yaşanan deprem bölgesinde, çok başarılı bir proje gerçekleştirerek, değişik illerin devlet tiyatroları ve kamyon tiyatrosu oyuncularıyla, yetişkinlere ve çocuklara moral veren oyunlar ve aktivitelerde bulunan Devlet Tiyatroları’nın Genel Müdürü Mustafa Kurt’ta, ANA-DOLU’yu Erzurum’da ve Ankara’da beğeniyle izlemişti.

Erzurum Devlet Tiyatrosu’nun, 7’den 77’ye herkesin izlemesi gerektiği bu oyununu, önümüzdeki günlerde tekrar Erzurum’da ve farklı illere de turneye çıkarak, sahnelemeye devam edeceği öğrenildi.