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Karayazı’da terör operasyonu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen operasyonla, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım yataklık ve işbirliği yaptığı tespit edilen bir şahıs yakalandı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 14:56
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Erzurum Karayazı’da terör operasyonu. 1 şüpheli yakalandı

Karayazı’da terör operasyonu
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığınca; PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım yataklık ve işbirliği yaptığı tespit edilen M.Y. isimli kadına ait Karayazı ilçesi Ulucanlar Mahallesi'nde bulunan ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet cep telefonu, 15 adet av tüfeği fişeği ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

M.Y.'nin yakalanarak gözaltına alındığı ve adli makamlara sevk edildiği belirtildi.

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