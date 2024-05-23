Erzurum merkezli operasyonda yasa dışı bahis şebekesine darbe: 16 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin 3 ay süren fiziki ve teknik takibi sonucunda yakalanan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 10'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 27'si sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan 16'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, 20 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatanlara banka hesabı temin ettiği belirlenen 37 şüpheliyi, 3 ay boyunca fiziki ve teknik olarak takip etmiş ve banka hesaplarını incelediklerinde toplam 276 milyon 64 bin 578 liralık hesap hareketi tespit etmişti.

Erzurum merkezli olarak İstanbul, Adana, Mersin, Bursa, Tekirdağ, Isparta, Antalya, Aydın, Eskişehir ve Ordu'da belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, çok sayıda dijital materyal, başkalarına ait banka ve kredi kartları ile kullanıma hazır sim kartlar ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 zanlıdan 16'sı tutuklanırken, yasa dışı bahis şebekesine büyük bir darbe vurulmuş oldu. Operasyonun detayları, yasa dışı bahisle mücadelede güvenlik güçlerinin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.