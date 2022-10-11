Şeker hastalarına dikkat çeken moral

Oltu Devlet Hastanesi Diyabet ekibi Uzm. Dr. Sema Nur Arasan, Diyetisyen Nazender Karasoy, Psikolog Büşra Koşan, Fizyoterapist Canan Değdaş ve Hemşire Ayfer Demir tarafında 8 saatlik bir eğitime tabi olan şeker hastaları bilinçlendirildiler.

İHA’nın haberine göre; Oltu Devlet Hastanesi’nde şeker hastaları 8 saatlik eğitimden sonra Diyabet Diplomalarını Uz. Dr. Sema Nur Arasan'ın elinden aldıkları bildirildi.

Oltu Devlet Hastanesi salonunda aldıkları eğitimlerinin kendilerine çok şey kazdırdıklarını belirten şeker hastalıkları, “Bundan sonra çok güzel yaşantımız olacaktır” ifadelerini kullandı.

Eğitim Alan Arif Oğuz (59), “Burada çok güzel bilgiler aldım nasıl yapmam gerektiğini öğrendim çok teşekkür ediyorum. Bizlere bu hizmeti verenlerden Allah razı olsun” dedi.

Uz. Dr. Sema Nur Arasan, “Oltu'da çok fazla yaşlı diyabet hastası olduğunu gördükten sonra diyabet okulunu aktifleştirmeyi istedik. Sağolsun hemşiremiz Ayfer Demir de bana çok yardımcı oldu. Diyabet okulunu aktifleştirdik bu dördüncü kez hastalarımıza eğitim vermek için toplandık bugüne kadar 70 civarında hastamıza eğitim verdik eğitimden sonra çok güzel sonuçlar alıyoruz. Eğitimden sonra hastalarımızın kan şekerlerinin daha düzgün gittiğini gördük umarım bundan sonrada hastalarımıza çok faydalı olacağız” dedi.