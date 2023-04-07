Erzurum ve Erzincan'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı

Erzurum-Tekman kara yolunda yaşanan kar yağışı nedeniyle 10-55 kilometreleri arası ulaşıma kapandı.

Yolun tekrar trafiğe açılabilmesi için karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Aynı şekilde Erzincan'da da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolunda Sakaltutan geçidi zorlukla geçilebiliyor.

Karayolları ekipleri, yolları temizleyerek tuzlama yaparak trafiğin aksamaması için çabalıyorlar.

Trafik polisleri ise ağır tonajlı araçları durdurarak sürücüleri kar ve buzlanma nedeniyle bir süre dinlenme tesislerinde beklemeleri konusunda uyarıyor ve ekiplerin yolları temizledikten sonra devam etmelerini sağlıyor.