Erzurum'da deprem (05 Eylül 2024)

Kandilli Rasathanesi, Erzurum’da 3,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

AFAD, Erzurum’un Aziziye ilçesinde saat 19:58’de 3,0 büyüklüğünde, yerin 6,9 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini paylaştı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin3,1 büyüklüğünde, Atlıkonak- Aziziye mevkiindeki meydana geldiğini, 4,1 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Deprem büyüklüğü itibariyle az da olsa hissedilse de şehir merkezinde her hangi bir olumsuzluk ya da panik olmadığı gözlendi.

Düzce'de deprem

Depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mücbir sebep hali uzatıldı