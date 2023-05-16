Erzurum’da deprem

Kandilli Rasathanesi’nin bilgilerine göre, Erzurum Aşkale’de 3.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Depremin derinliği ise 5.0 km olarak belirtildi.
Depremin saat 15.05’te meydana geldiği bildirildi.
İşte Kandilli’nin paylaşımı:
Erzurum Aşkale’de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nin bilgilerine göre, Erzurum Aşkale’de 3.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Depremin derinliği ise 5.0 km olarak belirtildi.
Depremin saat 15.05’te meydana geldiği bildirildi.
İşte Kandilli’nin paylaşımı: