Erzurum'da karısını silahla öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

Kaynak: AA
Erzurum'da karısını silahla öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşanan trajik bir olayın ardından, iddiaya göre karısını evde silahla öldüren bir kişi tutuklandı.

Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde ikamet eden 71 yaşındaki Halil C, evinde eşi Hamgül Ciğerli'yi (73) silahla hayatını kaybetmesiyle suçlanıyor.

Olay, sabah saatlerinde gerçekleşti ve şüpheli Halil C, mahalledeki bir çay ocağından polis ekiplerini arayarak kendisini teslim etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kadının cenazesi, yapılan incelemelerin ardından ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan Halil C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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