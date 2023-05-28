Erzurum’da otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum’da şehir içi toplu taşıma yapan otobüs ile otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Erzurum’da otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Endüstri Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, E.K. sevk ve idaresindeki otobüs ile karşı yoldan seyreden B.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan S.E. isimli yolcu yaralandı. Kaza sonrası bölgeye gelen 112 ekiplerince hastaneye sevk edilen yaralılardan S.E. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

aw900780-01.jpg

Polis kaza sonrası inceleme başlatırken, kısa süreli trafiğe kapanan yol araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. (İHA)

aw900780-03.jpg

Öne Çıkanlar
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Son Haberler
Merve Dizdar oy atmak için yurda döndü Magazin
Merve Dizdar oy atmak için yurda döndü
Bodrum'da oyunu kullanan soluğu plajda aldı Güncel
Bodrum'da oyunu kullanan soluğu plajda aldı
Urfa'da oyların verme işlemi devam ederken sandığı açıp oyları saydılar Güncel
Urfa'da oyların verme işlemi devam ederken sandığı açıp oyları saydılar
Çin'in Şandong uçak gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti. Sular ısınıyor Dünya
Çin'in Şandong uçak gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti. Sular ısınıyor
Eskişehir Seyitgazi ilçesi sele teslim oldu Güncel
Eskişehir Seyitgazi ilçesi sele teslim oldu
Kaftancıoğlu: Şimdi atılan her oya sahip çıkma zamanı Siyaset
Kaftancıoğlu: Şimdi atılan her oya sahip çıkma zamanı
Masaj salonunda dehşet saçıp ölüme sebep olan şüpheli tutuklandı Güncel
Masaj salonunda dehşet saçıp ölüme sebep olan şüpheli tutuklandı