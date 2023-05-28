Erzurum’da otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Endüstri Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, E.K. sevk ve idaresindeki otobüs ile karşı yoldan seyreden B.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan S.E. isimli yolcu yaralandı. Kaza sonrası bölgeye gelen 112 ekiplerince hastaneye sevk edilen yaralılardan S.E. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis kaza sonrası inceleme başlatırken, kısa süreli trafiğe kapanan yol araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. (İHA)