Erzurumda'ki f�rt�na kameraya b�yle yans�d�

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Gece saatlerinde ba�layan �iddetli f�rt�na g�ne ba�larken de devam etti. Lamba direklerini sallayan �iddetli r�zgar vatanda�lar i�inde zor anlar ya�att�.

Afad f�rt�na telefonlar �zerinde uyar� mesaj� g�nderdi. Mesajda �Meteorolojiye g�re bug�n Erzurum�da kuvvetli f�rt�na bekleniyor. Baca zehirlenmeleri, �at� u�mas� gibi tehlikelere kar�� dikkatli olunmal�d�r� denildi.

Bir vatanda�; �Bu sezon kar ya���� �ok fazla olmad�. Mart kap�dan bakt�r�r kazma k�rek yakt�r�r s�z� ger�ek oldu. Yo�un bir r�zgar var. AFAD telefonlar�m�za uyar� g�nderdi. �n�allah �ok b�y�k s�k�nt�lar olmaz� dedi.