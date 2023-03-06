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Erzurumda'ki f�rt�na kameraya b�yle yans�d�

Erzurum�da etkili olan r�zgar ve f�rt�na hayat� olumsuz y�nde etkiliyor.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 14:47
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Erzurum'da r�zgar ve f�rt�na etkili olmaya devam ediyor

Erzurumda'ki f�rt�na kameraya b�yle yans�d�
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�HA
Gece saatlerinde ba�layan �iddetli f�rt�na g�ne ba�larken de devam etti. Lamba direklerini sallayan �iddetli r�zgar vatanda�lar i�inde zor anlar ya�att�.
Afad f�rt�na telefonlar �zerinde uyar� mesaj� g�nderdi. Mesajda �Meteorolojiye g�re bug�n Erzurum�da kuvvetli f�rt�na bekleniyor. Baca zehirlenmeleri, �at� u�mas� gibi tehlikelere kar�� dikkatli olunmal�d�r� denildi.
Bir vatanda�; �Bu sezon kar ya���� �ok fazla olmad�. Mart kap�dan bakt�r�r kazma k�rek yakt�r�r s�z� ger�ek oldu. Yo�un bir r�zgar var. AFAD telefonlar�m�za uyar� g�nderdi. �n�allah �ok b�y�k s�k�nt�lar olmaz� dedi.

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