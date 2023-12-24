Erzurum’da Sarıkamış şehitleri için yürüyüş

ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Erzurum İl Temsilciliği, Sarıkamış Hareketı’nın önemli cephelerinden Horasan’da bulunan Azap Köyü’ne yürüdüler. Azap Köyü’ndeki anıtı ziyaret edip Sarıkamış şehitlerini andılar. Ayrıca köyün girişinden şehitliğe kadar uzanan yolda, şehitlerimiz için saygı duruşunda bulundular. Şehitlikte ise Fatiha okudular.

ANDA üyelerinden Gürsel Ceylan, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bugün burada da I. Dünya Savaşı’ndaki Kafkas Cephesi ve Sarıkamış Harekâtı’nın başlangıcı kabul edilen ve kazanılmış bir zafer olan ama unutulan Köprüköy ve Azap Muharebelerini ve bu muharebelerde şehadete ulaşmış tüm şehitlerimizi yâd etmek amacıyla toplandık. Azap Muharebelerinde şehit düşmüş bir yüzbaşımız ve yedi silah arkadaşının anısına dikilmiş olan anıtın önünde evvela Kafkas Cephesi’nde ve sonra da bütün cephelerimizde vatan ve istiklal uğruna şehadete kavuşmuş ecdadımızı rahmet, minnet ve saygı ile anıyoruz.”

