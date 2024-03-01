Erzurum'da tefecilik operasyonu

Bölgeden aktarılan bilgilere göre il genelinde "tefecilik (TCK-241)" suçunun önlenmesine yönelik olarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Pasinler ilçesinde ikamet eden 8 kişiye yönelik, 5 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde; 8 şahıstan 6’sı ekipler tarafından yakalandı. Takip edilen şahıslardan birisinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, firari olan 1 şahsın da yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Şüpheliler hakkında 10 ayrı adreste arama işlemi neticesinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 34 adet 9,19 mm çapında fişek, 3 adet dolu senet, 22 adet boş senet, 1 adet isim ve alacak bilgilerinin bulunduğu defter sayfası ve 6136 SKM suçu kapsamına giren 1 adet muşta ile 1 adet bıçak ele geçirildi.