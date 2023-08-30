Erzurum'da termometreler 4.7 dereceyi gördü

Ülkemizde etkisini sürdürmeye devam yüksek sıcaklık değerleri, Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkisini yavaş yavaş azaltmaya başladı.

KAYNAK: İHA
Erzurum'da termometreler 4.7 dereceyi gördü


Erzurum’da dün en yüksek ve en düşük sıcaklık farkı ise 25,1 oldu. Erzurum Doğu Anadolu Gözlemevi’nde sıcaklık değeri 4,7 dereceye kadar düşerken, İspir ilçesi Çamlıkaya Beldesi’nde sıcaklık 29,8 olarak kayıtlara geçti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum’un içinde olduğu bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Erzurum’da bu gün parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklığın 26 derecelere kadar çıkması bekleniyor. Erzurum’da sıcaklıkların bir hafta aynı şekilde olacağı tahmin ediliyor.

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