Erzurum’da yayaya çarparak öldürdü, Bingöl’de yakalandı

Erzurum’da Nurullah Soysal’a (52) yolun karşısına geçerken TIR’ıyla çarpıp ölümüne neden olan Mehmet C. (31), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yakalandı.

KAYNAK: DHA
Erzurum’da yayaya çarparak öldürdü, Bingöl’de yakalandı

Olay, saat 13.00 sıralarında Erzurum'un Aziziye ilçesi D- 260 kara yolu Dadaşkent kavşağında meydana geldi. Bingöl yönüne giden Mehmet Ç. idaresindeki 27 AHF 461 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Nurullah Soysal'a çarptı.

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İŞÇİLER FARK ETTİ

Bölgede yapımı devam eden bir inşaatta çalışan işçiler, yerde birinin hareketsiz yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nurullah Soysal’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerin çalışmasının ardından Nurullah Soysal’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Nurullah Soysal’a uluslararası bir nakliye şirketine ait TIR'ın çarptığını belirledi. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından en son Erzurum'un Çat ilçesinden çıkış yaptığı görülen TIR, irtibata geçilen Bingöl'un Karlıova ilçe girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Gözaltına alınan sürücü Mehmet Ç., polis ekiplerine kaldırıma çarptığını sandığını ve önemsemediği için durmadığını söyledi.

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MANDIRADA ÇALIŞIYORMUŞ

Kazada ölen 3 çocuk babası Nurullah Soysal’ın Dadaşkent’te bir mandırada çalıştığı ve iş yerinden şehir merkezine gitmek için ayrıldığı öğrenildi.

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