Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 14 yaralı

Erzurum’un Horasan ilçesinde, yolcu otobüsünün traktör römorkuna çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 14 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’dan İstanbul istikametine giden A.U. yönetimindeki 76 AAN 623 plakalı yolcu otobüsü, sanayi sitesi çıkışında, E.U.'nun kullandığı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.

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Ekipler önce traktörün römorkunu çekti, daha sonra otobüste sıkışan yolcuları çıkardı.

Kazada otobüste bulunan 1 yolcu ve traktör sürücü hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Yaralılar Horasan, Köprüköy ve Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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